شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد بانون والسولية من قائمة الأهلي أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تواجد الخماسي محمد عبد المنعم وعلي معلول وأيمن أشرف وحسين الشحات وحمدي فتحي في قائمة الفريق الأحمر التي ستواجه سموحة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأكد المصدر أن قائمة الأهلي التي سافرت الإسكندرية لمواجهة سموحة مكونة من، محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أيمن اشرف، علي معلول، طاهر محمد، كريم فؤاد، أليو ديانج حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، صلاح محسن، حسام حسن، محمد شريف، محمد عبد المنعم، زياد طارق، محمد مجدي أفشة.

وأضاف المصدر أنه تم استبعاد الجهاز الفني الرباعي بدر بانون، محمود متولي، عمرو السولية، محمود وحيد وأخيرا محمد محمود، وأكد المصدر أن سبب استبعاد السولية من أجل إراحته بسبب المجهود الكبير الذي بذله اللاعب في الفترة الماضية، في ظل معاناته من الإجهاد العام بسبب ضغط المباريات.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني للأهلي اصطحب عمرو السولية خلال سفره إلى الإسكندرية، ولكن فضل استبعاده من قائمة مباراة سموحة بسبب شكواه، فيما بات الخماسي العائد من الإصابة محمد عبد المنعم وعلي معلول وأيمن أشرف وحسين الشحات وحمدي فتحي على أتم استعداد للمشاركة في المباراة.

ولم يعلن الجهاز الفني للأهلي قائمة الفريق المسافرة إلى الإسكندرية كما هو المعتاد، وهو ما أثار حالة من الغموض بشأن موقف اللاعبين العائدين من الإصابة.