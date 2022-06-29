شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى رزق يضمن ميدالية لمصر فى الملاكمة بدورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح يسري رزق، لاعب منتخب الملاكمة، فى التأهل إلى نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط في منافسات وزن فوق 91، بعد الفوز على بطل الجزائر 3-0 فى نصف النهائى.

وحقق يسرى سامى لاعب منتخب الجودو المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كجم للجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط، بعد الفوز على لاعب الجزائر بالايبون.

كما حقق محمد عبد الموجود لاعب الجودو الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون. وبذلك يرتفع رصيد بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الجزائر لعدد 19 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و9 برونز.