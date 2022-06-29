شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الموجود يتوج بذهبية الجودو وزن 66 كيلو بدورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق محمد عبد الموجود الميدالية الذهبية لمنافسات وزن 66 كجم جودو، بعد الفوز على بطل إيطاليا في المباراة النهائية بالايبون، فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

بذلك يرتفع رصيد بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة في الجزائر لعدد 19 ميدالية بينهم 5 ذهب و5 فضة و9 برونز.

وتأهل محمد عبد الجواد، لاعب منتخب الجودو، إلى نهائى منافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي، والفوز فاز على بطل قبرص في دور الثمانية.

وحقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14.6، واحتل اللاعب المصرى عمر عبد الرحمن المركز الخامس بعدما حصل على 14.2 ضمن نفس الفعاليات، ليفشل فى تحقيق أى ميدالية.

كما توج عزمي محيلبة بالميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.