شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا يعلن تشكيل إنبى لمباراة بيراميدز فى الجولة 23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي، بقيادة البرتغالي جورفان فييرا، عن تشكيل فريقه لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها بعد قليل باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من :

حراسة المرمى : محمود جاد.

خط الدفاع: علي فوزي - خالد رضا - إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: أحمد العجوز - عبد الرحمن عماد - زياد كمال - دينو بيتر - مصطفى شلبى.

خط الهجوم: جون إيبوكا.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.

بينما يحتل إنبى المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.