شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين يقود هجوم بيراميدز أمام إنبى والشناوى فى حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة انبي في الدوري الممتاز، والتي تقام ضمن لقاءات الجولة 23 على استاد الدفاع الجوي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - إيريك تراوري - أحمد توفيق - نبيل دونجا - هشام محمد - محمد حمدي - فخري لاكاي - أحمد سامي - دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.

ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.