يسرى سامى يحقق برونزية منافسات وزن 60 كجم للجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط

القاهرة - سامية سيد - حقق يسري سامي لاعب منتخب الجودو، المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن 60 كجم للجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز على لاعب الجزائر بالايبون ، بذلك يرتفع رصيد مصر لعدد 18 ميدالية متنوعه بينهم 4 ذهب و5 فضه و9 برونزية.

وكان محمد عبد الجواد لاعب منتخب الجودو، قد تأهل إلي نهائي منافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي.

وكان عبد الجواد فاز في دور الثمانية على بطل قبرص، ليواجه بطل إيطاليا في المباراة النهائية بمنافسات الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر .

فيما خسر يسري سامي لاعب منتخب الجودو أمام بطل تونس في نصف نهائي وزن 60 كجم، وتمكن من تحقيق الميدالية البرونزية .