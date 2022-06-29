شكرا لقرائتكم خبر عن الميدالية الـ17 لمصر.. على زهران يتوج ببرونزية الجمباز فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق على زهران الميدالية البرونزية فى منافسات الجمباز ، بعدما احتل المركز الثالث برصيد 14.6 فى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

ونجح على زهران فى احتلال المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، ليرتفع رصيد مصر لـ 17 ميدالية متنوعة بينها 4 ذهب و5 فضية و8 برونز.

واحتل اللاعب المصرى عمر عبد الرحمن المركز الخامس بعدما حصل على 14.2 ضمن نفس الفاعليات، ليفشل فى تحقيق أى ميدالية.

وحقق عزمي محيلبة المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

وتأهل محمد عبد الجواد لاعب منتخب الجودو، إلي نهائي منافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي.

وكان عبد الجواد فاز في دور الثمانية على بطل قبرص، ليواجه بطل إيطاليا في المباراة النهائية بمنافسات الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر .

فيما خسر يسري سامي لاعب منتخب الجودو أمام بطل تونس في نصف نهائي وزن 60 كجم، وينافس على الميدالية البرونزية .