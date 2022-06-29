شكرا لقرائتكم خبر عن محيلبة يرفع رصيد مصر لـ 16 ميدالية بعد تتويجه ببرونزية الرماية بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق عزمي محيلبة المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات الرماية إسكيت لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران بالجزائر.

بهذه الميدالية البرونزية يرتفع رصيد مصر لعدد 16 ميدالية متنوعه بينها 4 ذهب و5 فضه و7 برونز.

وتأهل محمد عبد الجواد لاعب منتخب الجودو، إلي نهائي منافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي.

وكان عبد الجواد فاز في دور الثمانية على بطل قبرص، ليواجه بطل إيطاليا في المباراة النهائية بمنافسات الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر .

فيما خسر يسري سامي لاعب منتخب الجودو أمام بطل تونس في نصف نهائي وزن 60 كجم، وينافس على الميدالية البرونزية .

ووصلت منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب الكاراتيه قادمة من الجزائر بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو.

ووصلت البعثة علي متن طائرة الخطوط الجزائرية، وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال البعثة بالورود وإنهاء إجراءات وصولها عبر مبني الركاب رقم 1 بالمطار.