شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود البنا مع الأهلى قبل مواجهة سموحة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الأهلي، ضيفا على سموحة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، بستاد الإسكندرية، في إطار الجولة 23 من عمر الدوري المصري الممتاز، ويحتل المارد الاحمر بقيادة مدربه سامي قمصان، المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويمتلك 3 مباريات مؤجلة ، أما سموحة مع مدربه عبد الحميد بسيوني، يحتل المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 36 نقطة.

وقررت لجنة الحكام إسناد إدارة المباراة للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، والحكم الرابع عمرو رمضان، وفي غرفة تقنية الفيديو عمرو الشناوي ويعاونه محمد محمود لطفي.

البنا كان أدار ثلاثة مباريات للأهلي في الدوري هذا الموسم، الأولى كانت أمام سموحة في الجولة السادسة وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

والمباراة الثانية كانت أمام بيراميدز في الجولة الثامنة وانتهت بفوز الأهلي أيضا بنتيجة 3-0 ، والثالثة أمام الطلائع وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

وإجمالا أدار محمود البنا 37 مباراة للأهلي، 33 مباراة فى الدورى و4 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 28 لقاء، وتعادل فى 7 وخسر في مواجهتين فقط، وأخرج البنا، 51 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 7 ركلات جزاء للأهلي.