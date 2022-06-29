شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يؤجل الإعلان عن المدير الفنى الجديد للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة ، تأجيل الإعلان عن المدرب الجديد لمنتخب مصر، للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة، وذلك بعد ما اعتذر الثنائى باولو سوزا وفيلاديمير بيتكوفيتش عن تولى المهمة ، وهو ما دفع اتحاد الكرة التأجيل.

واستقر مسئولي اتحاد الكرة ، علي تأجيل الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب للتأني في اختيار أفضل الأسماء المطروحة ، وذلك بعد اعتذر فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب سويسرا، عن قبول عرض اتحاد الكرة المصري لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفا لإيهاب جلال الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة بسبب سوء النتائج.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن بيتكوفيتش اعتذر عن تدريب منتخب مصر، لرغبته في اختيار جهاز فني أجنبي يعاونه في تدريب الفراعنة، لكن مسئولي الجبلاية رفضوا بداعي وجود بعض الأسماء الذين يرغبون في استمرارهم بجهاز المنتخب مثل محمد شوقي وعصام الحضري.

ووفقا لمصادر بالجبلاية فإن المفاوضات مع بيتكوفيتش كانت دخلت مراحل حاسمة، ولكن هناك بعض البنود التعاقدية محل تفاوض، بخلاف وجود مناقشات حول الجهاز المعاون الذى سيعمل معه، حيث طلب تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى من خلاله .

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا حاليا بمقر الاتحاد بالجبلاية استعدادا لحسم ملف المدير الفني لمنتخب مصر خلفا لايهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له.