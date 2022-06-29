شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوافق على طلب سواريز باستقدام أخصائى علاج طبيعى برتغالى بجهازه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على طلب البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد، بضرورة ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني الجديد.

وطلب سواريز خلال جلسته مع مسئولي الأهلي اليوم الأربعاء، ضم أخصائي علاج طبيعي للجهاز الفني على أن يكون برتغالي الجنسية ضمن الطاقم المساعد، الذي سيضم 5 أفراد، وهو ما رحب به مسئولي القلعة الحمراء.

رغبة سواريز في ضم أخصائي علاج طبيعي بعدما لاحظ زيادة عدد الإصابات في صفوف الفريق الأحمر بخلاف تكرارها بشكل مستمر، بعدما شاهد عددا من مباريات الفريق الأحمر الأحيرة.

وكان سواريز المدير الفني المنتظر للأهلي، وصل إلى القاهرة صباح اليوم الأربعاء، تمهيدًا لقيادة تدريبات الفريق الأحمر بداية من الخميس.

وتولى سواريز مسئولية قيادة الأهلي خلفا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي تم فسخ العقد معه بالتراضي بناءا على رغبته.