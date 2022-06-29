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هنا جودة تفوز فى ثانى مبارياتها بالدور الرئيسى لتنس الطاولة بالبحر المتوسط

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القاهرة - سامية سيد - نجحت هنا جودة  لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، فى الفوز على منافستها الصربية بنتيجة 4 -1 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات الثاني بمنافسات تنس الطاولة في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر.

 

ويتبقى لهنا جودة مباراة تخوضها مساء اليوم ، في إطار نفس الدور لحسم التأهل إلى دور الثمانية من منافسات فردي السيدات بعدما خسرت اللقاء الأول صباح اليوم.

 

وكان عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة ، نجح فى الفوز على بطل تركيا 4 / 2 فى أول منافسات دور المجموعات الثانى لمنافسات فردى الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط ويتبقى له مواجهتان فى هذا الدور.

 

فيما خسرت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة أمام بطلة اليونان 4 / 2 فى أول مواجهات الدور الثانى للمجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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