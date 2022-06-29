شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يسعى للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم مع الأهلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً ، حينما يواجه نظيره سموحة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى لقاء لا يقبل القمسة بالنسبة للنادى الأحمر.

ويدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة قطار الانتصارات في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، بجانب حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور، ويتطلع قمصان لتهيئة لاعبيه جيداً لتحقيق الانتصار الليلة لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك ، وتعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في أخر ظهور بالدوري.

ولم يخسر سامي قمصان، حتى الآن، مع الأهلي أي مباراة خلال فترته المؤقتة كمدير فني للقلعة الحمراء بعد رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تدريب الفريق، إذ نجح في الفوز على المصري بالسلوم 1-0 في كأس مصر للموسم الجاري، والفوز على إيسترن كومباني 4-1، والتعادل مع الزمالك 2-2، ثم الانتصار على غزل المحلة 2-1 في الدوري الممتاز ثم فاز على بيراميدز 2-1 في كأس مصر.

وإجمالا قاد سامى قمصان الاهلى في 5 لقاءات حقق الفوز في أربعة مواجهات وتعادل في لقاء وحيد وسجل المارد الأحمر تحت قيادته 11 هدف وتلقت شباكه 4 أهداف.