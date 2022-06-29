ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق نادي الزمالك، فوزا صعبا على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري المصري.

وأحرز إمام عاشور هدف الزمالك الأول في الدقيقة 27، بينما أضاف سيف الدين الجزيري الهدف الثاني بالدقيقة 37.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثالث في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، بتسديدة متقنة من على حدود منطقة الجزاء.

وسجل شادي حسين هدف سيراميكا كليوباترا الأول بالدقيقة 66 بعد مراوغة رائعة لدفاع الزمالك داخل منطقة الجزاء وتسديدة زاحفة داخل الشباك، بينما أحرز سيف تقا الهدف الثاني بالدقيقة 87 من كرة رأسية.

ويواجه الأهلي نظيره، سموحة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري حتى الآن:

1- الزمالك - المركز الأول - 51 نقطة من 23 مباراة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 46 نقطة من 22 مباراة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 44 نقطة من 19 مباراة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة من 22 مباراة.

5- سموحة - المركز الخامس - 36 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 36 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 31 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- الاتحاد السكندري - المركز التاسع - 28 نقطة.

10- إنبي - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- المصري - المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 21 نقطة.

15- المقاولون العرب - المركز الخامس عشر - 20 نقطة.

16- الإسماعيلي - المركز السادس عشر - 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 14 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 12 هدفًا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري)، مروان حمدي (سموحة) - المركز الثاني - 10 أهداف.

3- جون إيبوكا (إنبي) - المركز الثالث - 9 أهداف.

4- أحمد رفعت (فيوتشر)، خالد قمر ( الجونة) - المركز الرابع -8 أهداف.

5- محمد شريف (الأهلي)، محمد هلال (البنك الأهلي)، مصطفى شلبي (إنبي)، ناصر منسي (الجونة) - المركز الخامس - 7 أهداف.

6- محمد مجدي أفشة، علي معلول (الأهلي)، عمر السعيد (الزمالك) أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي (فيوتشر)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، أشرف بن شرقي (الزمالك)، أمادو نياس (المقاولون العرب)، شادي حسين (سيراميكا كليوباترا)- المركز السادس - 6 أهداف.