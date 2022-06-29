شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث تحديد موعد مؤتمر سواريز.. وشوبير يؤكد: تقديم المدرب الجديد غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة موعد المؤتمر الصحفي المقرر عقده لتقديم البرتغالي ريكارد سواريز المدير الفني الجديد للفريق.

ورغم أن الأهلي لم يُحدد حتى الآن موعد المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب الجديد، بل إن مسئولى القلعة الحمراء لم يعلنوا حتى الآن بشكل رسمي عن تعيين سواريز مديراً فنياً للفريق، لكن الإعلامي أحمد شوبير أعلن خلال الساعات الماضية على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وبرنامجه الإذاعي أن الأهلي سيُقدّم سواريز في مؤتمر صحفي غداً، الخميس.

ويترقب الشارع الكروي إعلان الأهلي تفاصيل التعاقد مع سواريز وموعد المؤتمر الصحفي وغيرها من التفاصيل الخاصة بالصفقة التى شغلت الرأي الأهلاوي على مدار الأيام الماضية.

ووصل سواريز القاهرة صباح اليوم ،الأربعاء، تمهيداً لقيادة المارد الأحمر لمدة موسمين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي تم فسخ التعاقد معه مؤخراً بالترضي.