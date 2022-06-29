شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعى "بسيونى" لاعب الاتحاد السكندرى للمشاركة فى كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم فاكسا لنادى الاتحاد السكندرى يشير، إلى انضمام محمود بسيونى لاعب مواليد 2003 لمعسكر المنتخب المصرى تحت 20 سنه استعداد للمشاركة فى بطولة كأس العرب للشباب والتى ستقام بالمملكه العربيه السعوديه فى الفتره من 18 يوليو المقبل وحتى 6 أغسطس.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، عن وقوع منتخب مصر مواليد 2003 فى المجموعة الرابعة مع منتخبي عمان والصومال.

وينظم الاتحاد العربي لكرة القدم بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاما، ويستضيفها الاتحاد السعودي فى مدينة أبها خلال الفترة من 20 يوليو وحتى 5 أغسطس المقبلين بمشاركة 18 منتخبًا.

وجاءت المجموعات الست كالتالى بعد سحب القرعة:

_ المجموعة الأولى: السعودية وموريتانيا والعراق

_ المجموعة الثانية: الإمارات والاردن واليمن

_ المجموعة الثالثة: الجزائر ولبنان وليبيا

_ المجموعة الرابعة : مصر وعمان والصومال

_ المجموعة الخامسة : تونس والبحرين وجيبوتي

_ المجموعة السادسة : المغرب والسودان وفلسطين.

وكانت النسخة الماضية من البطولة، لعبت العام الماضي في القاهرة ، وتوج بلقبها المنتخب السعودي بعد فوزه على الجزائر في المباراة النهائية.