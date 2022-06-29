شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف تطير للسعودية لأداء فريضة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير، فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه إلى السعودية رفقة أسرتها المكونة من والدتها ووالدها، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وتؤدى فريال الحج، كهدية حصلت عليها من الرئيس السيسى بعد فوزها بذهبية أولمبياد طوكيو 2020، حيث فاجأها الرئيس السيسى فى مكالمة هاتفية على الهواء وأهداها رحلة الحج وأسرتها.

وكانت فريال أشرف حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 فى الكاراتيه كأول ذهبية أولمبية للكاراتيه فى التاريخ بالدورات الأولمبية .

وحققت فريال أشرف ذهبية الكاراتيه فى دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وعادت مع البعثة أمس.