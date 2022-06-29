شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الكاشف معلقاً على مباراة الأهلى وسموحة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز .

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسموحة اليوم الأربعاء، فى الدورى المصرى، مع وجود أستوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بقيادة سيف زاهر بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية، وهم فاروق جعفر ومحمد عمر وعماد متعب، والفقرة التحكيمية مع أحمد الشناوي وتعليق ايمن الكاشف.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

يدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً، عن مواصلة قطار الانتصارات في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في آخر ظهور، وتعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بالدوري.