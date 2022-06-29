شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: فلاديمير بيتكوفيتش يعتذر عن تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني السابق لمنتخب سويسرا ، عن قبول عرض اتحاد الكرة المصري لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة، خلفا لإيهاب جلال الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة بسبب سوء النتائج.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن بيتكوفيتش اعتذر عن تدريب منتخب مصر، لرغبته في اختيار جهاز فني أجنبي يعاونه في تدريب الفراعنة، لكن مسئولي الجبلاية رفضوا بداعي وجود بعض الأسماء الذين يرغبون في استمرارهم بجهاز المنتخب مثل محمد شوقي وعصام الحضري.

ووفقا لمصادر بالجبلاية فإن المفاوضات مع بيتكوفيتش كانت دخلت مراحل حاسمة، ولكن هناك بعض البنود التعاقدية محل تفاوض، بخلاف وجود مناقشات حول الجهاز المعاون الذى سيعمل معه، حيث طلب تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى من خلاله .

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا حاليا بمقر الاتحاد بالجبلاية استعدادا لحسم ملف المدير الفني لمنتخب مصر خلفا لايهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له.

واقترب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش بشدة من تولى مهمة تدريب المنتخب بعد اعتذار سوزا، بالإضافة إلى ترشيح أحد وكلاء اللاعبين للبرتغالى روى فيتوريا على تقليل راتبه للتعاقد على تدريب المنتخب، كما ابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن الصورة في ملف حسم المدير الفني لتدريب المنتخب.