شكرا لقرائتكم خبر عن ويجان الإنجليزى يطلب التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغت إدارة نادى إنبى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى، برغبة نادى ويجان الإنجليزي في الحصول على خدماته في الموسم المقبل.

وكشف مصدر بنادى إنبى عن ترحيب محمود جاد بعرض نادى ويجان الإنجليزى للاحتراف بين صفوفه في الموسم المقبل.

ويستعد محمود جاد لقيادة إنبى اليوم الأربعاء أمام بيراميدز في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخرى، حذر جورفان فييرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبى، لاعبيه من التفكير أو الانشغال بأية عروض انتقال لأندية أخرى في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة في ظل وجود أكثر من جولة قبل نهاية بطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وجاءت تحذيرات فييرا سعيا وراء استعادة ذاكرة الانتصارات سريعا في الدوري والتركيز في المباريات الصعبة التي تنتظر إنبى في البطولة المحلية خلال الجولات المقبلة للابتعاد عن دائرة الخطر وصراع الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتأتي تحذيرات فييرا في ظل الأنباء التي ترددت عن تلقي لاعبين مثل النيجيري جون إيبوكا ومحمود جاد ومصطفى شلبي ومصطفى شكشك من أندية أخرى في الأيام القليلة الماضية وهو ما يخشى معه المدير الفني من إمكانية فقدان لاعبيه التركيز المطلوب في الجولات المقبلة للبطولة.