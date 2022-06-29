شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على سموحة فى القيمة التسويقية.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاربعاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية .

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة ، بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء، وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا ، وتلقت شباكه 15هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدف وتلقت شباكه 28 هدف.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الاهلى 31.85 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لفريق سموحة 5.98 مليون يورو



القيمة التسويقية للاهلى وسموحة

يدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة قطار الانتصارات في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور، وتعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في أخر ظهور بالدوري.