باهر المحمدى يغيب عن ودية الإسماعيلى ومنتخب القاهرة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يغيب باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى عن المشاركة مع فريقه فى ودية منتخب القاهرة المقرر لها السادسة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة غزل المحلة بنصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها 3 يوليو المقبل.

وحرص نجوم الاسماعيلى بقيادة حمزة الجمل وحسنى عبد ربه على الاتصال الهاتفى بقائد الفريق باهر المحمدى، للإطمئنان على صحته بعد الأزمة التى تعرض لها بالامس فى مباراة غزل المحلة.

وقرر الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى إبقاء باهر المحمدى كابتن الفريق تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة بعد إصابته بارتجاج خفيف فى المخ خلال مباراة غزل المحلة، وعاد باهر المحمدى مع حافلة الدراويش للإسماعيلية مساء أمس عقب المباراة عقب استقرار حالته وخروجه من المستشفى، ومنحه الجهاز الطبى راحة 48 ساعة على أن يخضع لفحص طبى مجدداً قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وأكد حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى سلامة باهر المحمدى مدافع الفريق بعدما تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة لإجراء أشعة على المخ.

وكان اللاعب تعرض لارتجاج خفيف فى المخ خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد غزل المحلة التى أقيمت مساء أمس على ملعب الأخير ضمن منافسات الدورى العام وانتهت بالتعادل السلبى.