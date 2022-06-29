شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتى بيتكوفيتش يطلب مدرب حراس مرمى "أجنبى" بالجهاز الفنى الجديد للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرغب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش المدرب المرشح لتدريب منتخب مصر فى التعاقد مع مدرب حراس مرمى أجنبى بالجهاز الفني الجديد للفراعنة .

ووفقا لمصادر بالجبلاية فإن المفاوضات مع بيتكوفيتش دخلت مراحل حاسمة، ولكن هناك بعض البنود التعاقدية محل تفاوض، بخلاف وجود مناقشات حول الجهاز المعاون الذى سيعمل معه، حيث طلب تعيين مدرب حراس مرمى أجنبى من خلاله .

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا حاليا بمقر الاتحاد بالجبلاية استعدادا لحسم ملف المدير الفني لمنتخب مصر خلفا لايهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له .

واقترب الكرواتى فلاديمير بيتكوفيتش بشدة من تولى مهمة تدريب المنتخب بعد اعتذار سوزا، بالإضافة إلى ترشيح أحد وكلاء اللاعبين للبرتغالى روى فيتوريا على تقليل راتبه للتعاقد على تدريب المنتخب، كما ابتعد الفرنسي باتريس بوميل عن الصورة في ملف حسم المدير الفني لتدريب المنتخب.

وشهدت الساعات الأخيرة، داخل اتحاد الكرة فى حسم ملف المدير الفنى للمنتخب، اعتذار البرتغالى باولو سوزاسوزا عن تولى تدريب المنتخب الوطنى، بعدما أبدى موافقته، وذلك بعد مكالمة مواطنه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الأسبق له.