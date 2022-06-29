شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يظهر فى أحد الفنادق استعداداً للاجتماع مع مسئولى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للنادى الاهلى فى أحد الفنادق ، استعداداً لبدء جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور رئيس شركة الكرة بالقلعة الحمراء ، من أجل مناقشة كل الملفات مع المدرب الجديد للفريق.

وكان سواريز، وصل القاهرة صباح اليوم الاربعاء بعدما أنهى الأهلي الاتفاق معه رسمياً لمدة موسمين مقبلين.

ومن المقرر أن يبحث محمود الخطيب رئيس الأهلي ومسئولو شركة كرة القدم مع المدرب البرتغالي في عدة ملفات خاصة بفريق الكرة خلال الساعات المقبلة.

بات فى حكم المؤكد أن يضم الجهاز الفنى الجديد للأهلى كلاً من البرتغالى ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا، وماوريسيو فاس مدرباً مساعداً، وفاولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو جيمارايش مخطط أحمال.