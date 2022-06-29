شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لسموحة أمام الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لنادى سموحة، على تشكيل فريقه أمام الاهلى، فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدورى.

ومن المتوقع أن يدخل سموحة مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: أحمد بيكهام، أحمد حكم، شريف رضا، خالد عبد الفتاح

الوسط: حمدي علاء، محمد كناريا، مصطفى الخواجة، حسين فيصل

الهجوم: عبدالكريم الوادي، مروان حمدي

ويغيب صديق أجولا ورجب نبيل عن سموحة أمام الأهلى بسبب الإيقاف بعد حصول كل منهما على الإنذار الثالث، فيما يقود عبد الحميد بسيونى المباراة من المدرجات للإيقاف.

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: أحمد حكم، أحمد بيكهام، أحمد عبد التمساح، شريف رضا، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى، أحمد جمال

الوسط: أحمد حمص، محمد كناريا، مصطفى الخواجة، حمدى علاء، عبد الكبير الوادى، محمد نادى، حسين فيصل

الهجوم: أبو بكر لبادى، فهد جمعة، مروان حمدى، أليا سيلا

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 4 مباريات فقط، وسجل لاعبوه 33 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.