شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: بيتكوفيتش يطلب مهلة للرد على عرض تدريب منتخب مصر حتى مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر تغريدة قال فيها: "بيتكوفيتش المرشح لتدريب منتخب مصر طلب مد مهلة الرد علي عرض منتخب مصر حتي مساء اليوم " .

ودخل فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب سويسرا، بقوة حسابات اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطنى بعد اعتذار باولو سوزا.

وأصبح فلاديمير بيتكوفيتش هو الأقرب لقيادة الفراعنة قبل اجتماع المجلس اليوم لحسم القرار، ونستعرض السيرة الذاتية للمدرب الأقرب للفراعنة فى هذه السطور:

- فلاديمير بيتكوفيتش (58 عاما) بدأ مسيرته التدريبية مع فريق بيلينزونا السويسرى عام 1997.

- تولى تدريب أكثر من فريق فى سويسرا، ثم لاتسيو الإيطالى عام 2012 واستمر معه عامين، وقاده للتتويج بكأس إيطاليا فى 2013، بعد الفوز على روما فى المباراة النهائية بهدف دون مقابل.

- تولى قيادة منتخب سويسرا فى الفترة من من عام 2014 حتى 2021، وقاده للتأهل إلى كأس العالم مرتين، وبلغ دور الـ 16 فى نسختى 2014 و2018 من كأس العالم.

- نادى بوردو الفرنسى كان آخر محطات بيتكوفيتش فى الموسم الماضى قبل أن يرحل لسوء النتائج مع الفريق.



