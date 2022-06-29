شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يودع على زين :"شكرا جزيلا على كل شىء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادي برشلونة الإسباني لكرة اليد، علي توجيه الشكر لعلي زين لاعب منتخب اليد، عقب انتهاء تعاقده مع الفريق الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة لكرة اليد على حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر رسالة لعلي زين كتب فيها:"شكرا جزيلا على كل شيئ يا علي".

وكان علي زين انضم إلى برشلونة قادماً من نادي الشارقة الإماراتي، خلال الموسم الماضي، وتعاقد مع الفريق الإسباني لمدة موسم واحد، وتمكن من التتويج ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا وكأس سوبر كتالونيا.



علي زين

الجدير بالذكر أن علي زين تعاقد مع نادي دينامو بوخاريست الروماني، والذي يلعب في صفوفه نجم المنتخب الوطني الآخر محمد ممدوح هاشم، والذي كان قد توج بدوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع نادي مونبيليه الفرنسي في عام 2018.