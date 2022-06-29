شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجواد ينافس على ذهبية الجودو.. وسامى يلعب على البرونزية فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد عبد الجواد لاعب منتخب الجودو، إلي نهائي منافسات وزن 66 كجم جودو بعد الفوز على لاعب المغرب بالايبون في الدور قبل النهائي.

وكان عبد الجواد فاز في دور الثمانية على بطل قبرص، ليواجه بطل إيطاليا في المباراة النهائية بمنافسات الجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط في مدينة وهران بالجزائر .

فيما خسر يسري سامي لاعب منتخب الجودو أمام بطل تونس في نصف نهائي وزن 60 كجم، وينافس على الميدالية البرونزية .

ووصلت منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، بعثة منتخب الكاراتيه قادمة من الجزائر بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو.

ووصلت البعثة علي متن طائرة الخطوط الجزائرية، وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال البعثة بالورود وإنهاء إجراءات وصولها عبر مبني الركاب رقم 1 بالمطار.

وضمت البعثة العائدة 7 لاعبين على رأسهم فريال أشرف المتوجة بذهبية البطولة، حيث توج الكاراتيه بعدد 7 ميداليات بالبطولة ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتان.

تحققت الميداليات الذهبية عن طريق فريال أشرف و يوسف بدوى.