شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلى وسموحة بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

س: ما موقف الأهلى وسموحة فى جدول الدورى؟

ج: يحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.

س: من يدير مباراة الأهلى وسموحة تحكيمياً ؟

ج: قررت لجنة الحكام با إسناد إدارة المباراة للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي، والحكم الرابع عمرو رمضان، وفي غرفة تقنية الفيديو عمرو الشناوي ويعاونه محمد محمود لطفي.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الأهلى وسموحة ؟

ج: التقى الأهلى مع سموحة في 23 مباراة بالدورى حقق المارد الأحمر 13 فوزا فيها، مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة وانتهت سبع مباريات بالتعادل، بواقع خمسة تعادلات إيجابية ومباراتين تعادل سلبى، وسجل الأهلى 38 هدفا في شباك سموحة بينما تلقت شباكه 19 هدفا.

س: ما غيابات الأهلى أمام سموحة ؟

ج: يغيب عن الأهلى أمام سموحة كل من محمود وحيد، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أكرم توفيق، عمار حمدى للإصابة. واستعاد الأهلى خدمات 6 من لاعبيه الذين غابوا عن المباريات في الفترة الماضية بسبب الإصابة، وهم : علي معلول، حسين الشحات، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، علي لطفي.

س: ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة ؟

ج: من المتوقع أن يدفع سامي قمصان بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: أحمد كوكا، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن خط الهجوم: محمد شريف.