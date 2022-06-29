شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف: سعادتى لا توصف عند سماع النشيد الوطنى لحظة الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فريال أشرف، لاعبة الكاراتيه، الحاصلة على الميدالية الذهبية أنها سعيدة للغاية بعد تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات دورة البحر المتوسط المقامة في الجزائر، خاصة أنها تعد الميدالية الأولى الفردية بعد الأولمبياد.

وأضافت فريال في تصريحات لـ"الخليج 365" فور وصولها مطار القاهرة، أنها لم تتوقع الفوز في هذه البطولة ولكن دائما تبذل كل جهدها من أجل الفوز، وإنها سعيدة للغاية برفع اسم مصر عاليا، وإنها كانت حريصة دائما على تمثيل مصر بشكل مشرف، وتنتظر دائما سماع النشيد الوطني لحظة الفوز وهو شعور لا يمكن وصفه، وتتمنى دائما أن ترفع علم مصر في جميع البطولات.

وتعتبر فريال أشرف أبرز لاعبات مصر فى لعبة الكاراتيه وهى صاحبة الذهبية الوحيدة لمصر فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، والأولى منذ ذهبية كرم جابر فى دورة بكين 2004.

وتوجت بعثة الكاراتيه في منافسات البحر المتوسط بعدد 7 ميداليات بالبطولة ذهبيتين و 3 فضيات وبرونزيتان.

تحققت الميداليات الذهبية عن طريق فريال أشرف و يوسف بدوى، وأحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.