موعد مباراة الأهلي وسموحة اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه سموحة، نظيره الأهلي، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على استاد الإسكندرية، في الجولة ٢٣ من مسابقة الدوري المصري.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه على بيراميدز بهدفين لهدف وتأهله لنصف نهائي الكأس.

ويعاني الأهلي من الرحيل المفاجئ لبيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للفريق، وتم إسناد المهمة بشكل مؤقت إلى سامي قمصان.

واستطاع قمصان، في الدوري تحقيق الفوز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع الزمالك ٢_٢، قبل أن يهزم المحلة ٢-١.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يعتمد سامي قمصان على التشكيل التالي:

الشناوي

محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا

السولية، ديانج، قفشة، زياد طارق، طاهر محمد طاهر

محمد شريف

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسموحة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.