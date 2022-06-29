شكرا لقرائتكم خبر عن 23 مواجهة جمعت الأهلى وسموحة قبل صدام الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

23 مواجهة بين الأهلى وسموحة فى الدورى حقق المارد الأحمر 13 فوزا مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة، فيما انتهت سبعة مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجايبة ومباراتين بالتعادل السلبى، وسجل المارد الأحمر 38 هدفا فى شباك سموحة بينما تلقت شباكه 19 هدفا.

آخر مواجهة بين الأهلى وسموحة كانت بكأس الرابطة وفاز سموحة بثلاثية دون رد بينما آخر مواجهة بين الفريقين بالدورى فاز الأهلى برباعية مقابل هدف بالدور الأول لدورى هذا الموسم.



مواجهات الاهلى وسموحة

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر أربع مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.