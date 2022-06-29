شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الجواد وسامى يتأهلان للدور قبل النهائى فى منافسات الجودو بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد عبدالجواد لاعب منتخب مصر للجودو للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 66 كجم للجودو بدورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، والمقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتأهل محمد عبد الجواد للدور قبل النهائي بالجودو بعد الفوز على لاعب قبرص بالايبون في دور الثمانية بالبطولة.

وتأهل يسري سامي للدور قبل النهائي لمنافسات وزن 60 كجم جودو بعد الفوز على لاعب سوريا في دور الثمانيه لدورة ألعاب البحر المتوسط.