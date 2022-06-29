ترشيح ديسابر لقيادة المنتخب الأوليمبى.. ومحمد شوقى مساعدا

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو اتحاد الكرة ترشيحا من أحد وكلاء اللاعبين لتولي سباستيان ديسابرالمدير الفني السابق للاسماعيلي وبيراميدز والمنتخب الأوغندي، مهمة تدريب المنتخب الأوليمبي.

ويدرس مسئولو اتحاد الكرة تعيين محمد شوقي مدربا مساعدا لديسابر حال عدم استمراره في الجهاز الفني الجديد للمنتخب الأول.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مهما، اليوم الأربعاء، لمناقشة بعض الملفات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها حسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفاً لإيهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية.

وشهدت الساعات الماضية بعض التغيرات في تفكير المجلس حول اسم المدير الفني الجديد، حيث كان البرتغالى باولو سوزا هو الأقرب لتولى مسئولية المنتخب في الفترة الأخيرة قبل اعتذاره.