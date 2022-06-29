شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يفوز على بطل تركيا وهنا جودة تخسر فى الدور الثانى بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر عصر لاعب المنتخب الوطنى لتنس الطاولة فى الفوز على بطل تركيا 4 / 2 فى أول منافسات دور المجموعات الثانى لمنافسات فردى الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط ويتبقى له مواجهتان فى هذا الدور.

فيما خسرت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطنى لتنس الطاولة أمام بطلة اليونان 4 / 2 فى أول مواجهات الدور الثانى للمجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط وتخوض لقائين اليوم فى المجموعة.

وكانت ضحى هاني لاعبة الريشة الطائرة قد تأهلت لمنافسات الدور قبل النهائي لفردي السيدات بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر بعد الفوز على لاعبة صربيا بنتيجة 2-1 وتلعب مباراة الدور قبل النهائي غدا.