شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطالب نجم الإسماعيلى بالتخلص من لعنة إهدار الفرص السهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى على عقد جلسة مع لاعبه أحمد مصطفى صانع ألعاب الفريق طالبه خلالها بالتحلى بالتركيز والهدوء للتعامل الصحيح مع الفرص التى تأتى له أثناء المباريات بعد إهداره فرص مؤثرة فى اللقاءات الأخيرة للدراويش.

وحرص الجمل على التأكيد للاعب أنه يثق فيه وفى قدراته الفنية، لكن لابد أن يبادر بالتركيز واستغلال الفرص التى تتاح له حتى يتخلص من الضغوط التى يتعرض لها كل مباراة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

وبدأ الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، فى دراسة ومتابعة التسجيلات لفريق غزل المحلة يأتى ذلك من أجل رصد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس تمهيداً لإستغلالها في تحقيق انتصار جديد بكأس الرابطة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة بنصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها 3 يوليو المقبل.