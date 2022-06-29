شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات تحاصر الأهلى أمام سموحة بالدورى الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .

ويغيب عن الاهلى أمام سموحة كل من :«محمود وحيد، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أكرم توفيق، عمار حمدي» للإصابة وعمرو السولية لإراحته وبدر بانون ومحمد محمود ومحمود متولى لأسباب فنية ، وإستعاد الأهلي خدمات 6 من لاعبيه الذين غابوا عن المباريات في الفترة الماضية بسبب الإصابة، وهم : «علي معلول، حسين الشحات، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، علي لطفي».

وفاز الأهلي في مباراة الدور الأول بنتيجة 4-1، وكانت ضمن الأسبوع السادس، على ستاد السلام، في نوفمبر الماضي.

وحملت رباعية الأهلي، توقيع أيمن أشرف وحسين الشحات وبيرسي تاو "هدفين"، وسجل محمد متولي كناريا، هدف سموحة.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدف فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدف وتلقت شباكه 28 هدف.