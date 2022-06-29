شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. أحمد بيكهام: أهوى مشاهدة المباريات وأحب المشويات وصلاح لاعبى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب أحمد رمضان بيكهام .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

المشويات

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

عادل إمام

من مطربك المفضل ؟

محمد حماقى

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الفورمال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم حاليا ؟

محمد صلاح