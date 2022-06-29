شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: الطلبات المالية لـ بن شرقى عائق الأهلى الوحيد لضم اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، خلال تقديمة برنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون إف إم أن الطلبات المالية للاعب المغربى أشرف بن شرقى صانع ألعاب فريق الزمالك هى العائق الوحيد لانضمامة إلى النادى الأهلى الموسم المقبل.

وأوضح أحمد شوبير: "اللاعب المغربى أشرف بن شرقى يرغب فى الحصول على مبلغ قدره 2 مليون دولار سنويا، ما يقرب من 40 مليون جنيه، لذلك سوف يضع أزمة كبيرة فى غرفة خلع الملابس فى النادى الأهلى بين اللاعبين وأن اللاعبين الكبار فى القلعة الحمراء أمثال محمد الشناوى ومحمد مجدى أفشة لا يحصلون على ثلث هذا المبلغ".

وكان أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن المغربى بن شرقي، لاعب فريقه، كان من المفترض أن يجدد عقده قبل أن يعود مجلس الإدارة الحالي، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، واللجنة السابقة لم توقع مع اللاعب، ومجلس الإدارة اجتمع باللاعب خلال الساعات الماضية واللاعب أكد أنه يرفض الاستمرار في مصر.

وقال مرتضى منصور، فى فيديو خاص نشره الموقع الرسمى لنادى الزمالك: "بن شرقي يرغب في اللعب في الدوري القطري أو التركي، وسنقوم بتكريمه في حفل قبل رحيله، واللاعب رسميا أخطر النادي برغبته في جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الكرة في حضور المغربي محمد أوناجم".

وأضاف رئيس نادى الزمالك "إن أشرف بن شرقي لاعب أسعد الزمالك، ولن نقبل يد أي لاعب لتجديد عقده".