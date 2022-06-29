شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الكاراتيه تصل القاهرة قادمة من الجزائر متوجة بذهب وفضة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل بعثة منتخب الكاراتيه قادمة من الجزائر بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو القادم.

وصلت البعثة علي متن طائرة الخطوط الجزائرية، وقام فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي باستقبال البعثة بالورود وإنهاء إجراءات وصولها عبر مبني الركاب رقم 1 بالمطار.

وتضم البعثة العائدة 7 لاعبين على رأسهم فريال أشرف المتوجة بذهبية البطولة، حيث توج الكاراتيه بعدد 7 ميداليات بالبطولة ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتان.

تحققت الميداليات الذهبية عن طريق فريال أشرف و يوسف بدوى.

وأحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.