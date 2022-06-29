شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيس مكشوف فى استقبال أبطال الكاراتيه بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال بعثة منتخب الكاراتيه قادمة من الجزائر بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو القادم.

وتواجد أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة لصعود أبطال الكاراتيه فور خروجهم من المطار، عقب وصولهم علي متن الخطوط الجزائرية في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، حيث تضم البعثة العائدة 7 لاعبين على رأسهم فريال أشرف المتوجة بذهبية البطولة، حيث توج الكاراتيه بـ7 ميداليات بالبطولة ذهبيتين و3 فضيات وبرونزيتان.

وتحققت الميداليات الذهبية عن طريق فريال أشرف ويوسف بدوى، وأحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.