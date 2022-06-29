شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو سواريز يتسلم تقريرا طبيا عن "مستشفى الأهلى" فى أول اجتماع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسلم أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى للبرتغالى ريكاردو سواريز تقريرا طبيا عن حالة اللاعبين المصابين فى صفوف المارد الأحمر وتوقيت عودتهم للملاعب، وذلك للوقوف على مستجدات إصابة كل لاعب ومدة غيابه استعداداً للفترة المقبلة.

ويغيب عن الأهلى كل من محمود وحيد، أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، لويس ميكيسوني، أكرم توفيق، عمار حمدي للإصابة.

واستعاد الأهلي خدمات 6 من لاعبيه الذين غابوا عن المباريات في الفترة الماضية بسبب الإصابة، وهم علي معلول، حسين الشحات، أيمن أشرف، حمدي فتحي، محمد عبد المنعم، علي لطفي.

بات في حكم المؤكد أن يضم الجهاز الفني الجديد للأهلى كلاً من البرتغالي ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا، وماوريسيو فاس مدرباً مساعداً، وفاولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو جيمارايش مخطط أحمال.

ومن المقرر أن يستمر سامى قمصان ضمن جهاز المدرب الجديد ومعه سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة بجانب استمرار الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة والجهاز الإدارى برئاسة سمير عدلى.

وأنهى النادى الأهلى الاتفاق مع المدرب البرتغالى ريكاردو سوارزى خلال اليومين الماضيين ليتولى تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى الذى فسخ عقده مع الأهلى مؤخراً بالتراضى.

وكشفت صحيفة abola البرتغالية أن نادى جيل فنستي أنهى كل ارتباطاته مع ريكاردو سواريز المدير الفني للفريق بعد أن أنهى الأهلى الاتفاق رسميا مع البرتغالى لمدة عامين، بداية من الموسم الجديد.

واستقر مسئولو النادي الأهلى على دفع ما يقرب من 170 ألف يور شهرياً للبرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق وطاقمه المعاون الذى يضم 4 أفراد مُساعدين له.

ويستعد الأهلى لمباراة سموحة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى بطولة الدورى الممتاز بالإسكندرية.