شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل لـ"تليفزيون الخليج 365": البلاى ستيشن وويجز طقوسى قبل المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصطفى عسل نجم الإسكواش العديد من الكواليس بمشواره للسيطرة على الإنجازات التى حققها مؤخرا، بعدما حصد لقب بطولة الجونة ومن بعدها العظماء الثمانية للموسم التانى على التوالى، خلال حديثه لتليفزيون الخليج 365 .

وقال عسل، إن مجهود عائلته هو سر نجاحه وتألقه ومعهم دعم الجماهير التى تؤازره فى المباريات بصفة عامة و الأهلى بصفة خاصة .

كما كشف عسل عن طقوسه قبل المباريات المهمة قائلا أنه يحب دائما أن يفصل قبل اللقاءات بسماع مطربيه المفضلين أمثال بابلو و ويجز ، مشيرا إلى أنه يمارس أيضا البلاى ستيشن قبل المباريات .

وأشار عسل إلى أنه طوال الموسم لن يستطيع أن يأكل أكلاته المفضلة و من بينهم الوجبات السريعة للمحافظة على وزنه ، مشيرا إلى أنه سيطلب من والدته إعداد مكرونة نجرسكو وبطاطس فى ظل حصوله على راحة خلال هذه الفترة التى سيستغلها فى قضاء أجازة على البحر .

لمتابعة اللقاء كاملا فى الفيديو التالى: