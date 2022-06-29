شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يكشف وجهة أشرف بن شرقى المقبلة وموعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى خالد الغندور أن ناديى الدحيل وقطر القطريان يتنافسان على التعاقد مع المغربى أشرف بن شرقى نجم الزمالك الذى تأكد رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

وقال خالد الغندور فى برنامجه الاذاعى اللعبة الحلوة عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" أشرف بن شرقى لديه رغبة فى الاستمرار مع الزمالك حتى خوض المباراة النهائية لكأس مصر لختام مسيرته مع القلعة البيضاء بلقب جديد وبالتالى لن يرحل قبل 21 يوليو المقبل".

ويضيف بندق :"بن شرقى تلقى عرضين من الدحيل القطرى لمزاملة ساسى ومن قطر القطرى والاخير هو الاقرب للتعاقد مع اللاعب".

وأكمل خالد الغندور:"محمد أوناجم، وأشرف بن شرقي، ورزاق سيسيه سوف يرحلوا عن الزمالك، خلال الفترة المقبلة بينما سيف الجزيرى لن يرحل وفى حالة وصول عرض مميز للمثلوثى سيتم الموافقة على رحيله".

وحسم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الجدل حول مصير المغربى أشرف بن شرقى والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء إن اللاعب لا يرغب بالاستمرار فى الزمالك ويرغب فى خوض تجربة احتراف جديدة فى الدورى القطرى أو التركى.