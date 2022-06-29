شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع ينتظر مطاريد الأهلى والزمالك فى الصيف.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو طلائع الجيش الباب أمام التعاقد مع اللاعبين المنتظر الاستغناء عن جهودهم فى الأهلى والزمالك بنهاية الموسم الجارى، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد، ويسابق مسئولو طلائع الجيش الزمن لإنهاء ملف الصفقات الصيفية فى الوقت الحالى، خوفاً من ارتفاع أسعار اللاعبين مع فتح باب الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما اطمأنت إدارة النادى على مصير الفريق فى جدول الدورى.

ونجح نادى طلائع الجيش فى التعاقد مع أولى صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد بضم جلال الشرقاوى مهاجم نادى ألعاب دمنهور لمدة خمسة مواسم، كما تعاقد نادى طلائع الجيش مع إسلام عادل كانو لاعب بتروجت فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين ليكون الصفقة الثانية للفريق استعدادا لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما يضع مسئولو طلائع الجيش، فى الوقت الحالى، الرتوش الأخيرة على أولى صفقات الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بإنهاء إجراءات استعارة محمد شريف حتحوت لاعب إنبى لمدة موسم واحد، بعدما اتفق الطرفان على كل التفاصيل والأمور الخاصة بالإعارة.

فيما وافق طلائع الجيش على رحيل نجمه مهند لاشين لاعب خط وسط الفراعنة لصفوف فيوتشر بداية من الموسم الجديد ولمدة أربعة مواسم، بينما أنهى محمد بسام حارس مرمى الطلائع إجراءات انتقاله للبنك الأهلى بنهاية الموسم الجارى بعد نهاية عقده مع الفريق، ووقع على الفيل لاعب الطلائع لنادى فيوتشر بعد انتهاء تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى.