جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى قبل ختام مباريات الجولة 23 للمسابقة

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القاهرة - سامية سيد - عزز أحمد سيد زيزو، لاعب نادى الزمالك، صدراته على جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز، بعد إحرازه هدفا فى فوز الأبيض على نظيره سيراميكا 3-2، ليرتفع رصيده إلى 12 هدفا. ويحتل المركز الثاني كل من مروان حمدي وجوب مابولولو برصيد 10 أهداف.

ويسدل الستار اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز بإقامة مباراتين تجمع بيراميدز مع إنبى فى السابعة مساء على استاد الدفاع الجوى والأهلى مع سموحة على استاد الإسكندرية فى تمام التاسعة والنصف مساء.

جدول ترتيب هدافى الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (12 هدفا).

مابولولو "الاتحاد" (10 أهداف).

مروان حمدى "سموحة" (10 أهداف).

جون إيبوكا "إنبى" (9 أهداف).

جدول ترتيب الدورى المصرى قبل ختام الجولة 23 للمسابقة

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 44 نقطة من 19 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 36 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز يتحدى إنبى فى مواجهة مرتقبة للخروج من أحزان الكأس

يستضيف فريق بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق إنبى على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبى فى الجولة الماضية أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى اليونانى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز، الى غسل أحزانه بعد الخروج من كأس مصر القديم أمام الأهلى، وتحقيق الفوز والثلاث نقاط فى الدورى لمواصلة الضغط على المتصدر نادى الزمالك، وطالب اللاعبين بضرورة غلق صفحة الكأس والتركيز على بطولة الدورى واستعادة الثقة مرة أخرى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.

فى المقابل، يبحث البرتغالى فيييرا عن تحقيق الفوز الأول والثلاث نقاط بعد خسارة أول مبارياته مع الفريق البترولى، وحث اللاعبين على بذل الجهد من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.