شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام سموحة.. طاهر والشحات وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مع دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء اختباراً صعباً حينما يواجه نظيره سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويبدو التشكيل الأهلى المتوقع أمام سموحة مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدى فتحى، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربع مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.