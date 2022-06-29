ما هو موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يستأنف فريق الأهلي مجددا مشواره في منافسات بطولة الدوري المصري حين يلاقي نظيره سموحة في الجولة 23 من المسابقة.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط خلف الزمالك المتصدر الذي خاض 4 مباريات أكثر، فيما يأتي سموحة في المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

يحل الأهلي ضيفا على سموحة، مساء الأربعاء 29 يونيو/ حزيران الحالي، في الجولة الـ23 من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة الساعة 9.30 مساء بتوقيت القاهرة، 10.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري المصري لموسم 2021-2022 بشكل حصري عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية، التي ستنقل مباراة الأهلي وسموحة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الزمالك - 51 نقطة

بيراميدز - 46 نقطة

الأهلي - 44 نقطة

فيوتشر - 39 نقطة

سموحة - 36 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو (الزمالك) 12 هدفا

مروان حمدي (سموحة) 10 أهداف

كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) 10 أهداف

جون إيبوكا (إنبي) 9 أهداف

أحمد رفعت (فيوتشر) 8 أهداف

خالد قمر (الجونة) 8 أهداف