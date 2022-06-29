شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وسموحة قبل صدام الدورى الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سموحة على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدفا، فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.



ارقام الاهلى وسموحة

يدخل فريق الأهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة قطار الانتصارات فى الدورى بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب حصد تذكرة التأهل لنصف نهائى كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور، وتعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بالدورى.