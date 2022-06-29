شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه منتخب القاهرة ودياً اليوم استعداداً لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل فى تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء مباراة ودية مع منتخب القاهرة على استاد الإسماعيلية استعداداً لمواجهة غزل المحلة بنصف نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة المقرر لها 3 يوليو المقبل.

كما يحرص حمزة الجمل على منح اللاعبين التعليمات والتوجيهات الفنية، من أجل تصويب الأخطاء وتجنب تكرارها فى المواجهات الرسمية، فضلاً عن تجريب مجموعة من اللاعبين فى عدة مراكز والوقوف على مدى فعالية الخطط الفنية التى يتطلع لتنفيذها فى اللقاءات الرسمية المقبلة.

وحصد الدراويش انتصارين على المصرى البورسعيدى وسيراميكا وتعادل مع البنك الأهلى والمقاولون العرب وغزل المحلة وخسر من الزمالك منذ تولى حمزة الجمل وجهازه المعاون الإدارة الفنية للدراويش.

وبدأ الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، فى دراسة ومتابعة التسجيلات لفريق غزل المحلة يأتى ذلك من أجل رصد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس تمهيداً لإستغلالها في تحقيق انتصار جديد بكأس الرابطة.